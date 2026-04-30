Çorum'da traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde dere yatağına devrilen traktördeki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Gazipaşa köyü Öküzdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K., idaresindeki (76) 66 AR 674 plakalı traktöre yol kenarında madımak otu toplayan Sultan K., Elif K. ve Fidan G.'yi aldı. Ardından Ömer K.'nın kullandığı traktör rampada kalarak geri manevra sonucu dere yatağına devrildi. Kazada traktör sürücüsü, Elif K. ve Sultan K. yaralanırken, Fidan Gül (48) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası Alaca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken Fidan Gül'ün cenazesi ise morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
