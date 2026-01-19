Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık Caddesi ile Mahmutevler 27. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan A. idaresindeki 19 DY 464 plakalı otomobil ile İbrahim K. yönetimindeki 19 HD 266 plakalı otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri direğe çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile 19 DY 464 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Umut A. ve Azize A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM