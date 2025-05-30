Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Çorum-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Çorum- Ankara karayolu Çevre Yolu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. yönetimindeki 06 SK 025 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 45-KFG-6 yabancı plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile yabancı plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ç. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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