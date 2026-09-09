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Çorum’da trafik kazası: 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 1 yaralı
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kaldırıma çıkarak kaza yapan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaldırıma çıkarak kaza yapan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Hitit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. yönetimindeki 19 T 1075 plakalı ticari taksi, bir tırın sıkıştırması neticesinde kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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