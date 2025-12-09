Çorum'da yoldan çıkan tanker yan yattı: 1 yaralı

Çorum sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tankerin, yol kenarındaki toprak alana yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez ilçeye bağlı Karaca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 D 3918 plakalı tır, yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM