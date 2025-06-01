Çorum'da Tekel Bayisinde Kavga: 4 Şüpheli Yakalandı

Çorum'da Tekel Bayisinde Kavga: 4 Şüpheli Yakalandı
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Çorum'da Tekel Bayisinde Kavga: 4 Şüpheli Yakalandı
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Çorum'da bir tekel bayisinde çıkan kavgada polis ekiplerinden kaçan 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi.

Tekel bayisinde çıkan kavganın ardından polis ekiplerinden kaçan 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

ÇORUM - Çorum'da bir tekel bayisinde çıkan kavganın ardından polis ekiplerinden kaçan 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçta ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi.

Olay, Bahabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. yönetimindeki 19 AFJ 129 plakalı araçta bulunan S.S., B.U. ve C.S., henüz bilinmeyen bir nedenle bir tekel bayisindeki şahıslarla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. 4 kişi, tekel bayisindeki kişileri darp ederek araçla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Yaklaşık yarım saat süren takibin ardından araç, Hamidiye Mahallesi 4. Sokak'ta durduruldu. Araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tüfek ve 5 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden C.S.'nin de arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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