Çorum'da Tarla Yangını Söndürüldü
Çorum'da bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayın sebebi henüz belirlenemezken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çiftlik Pınarı 24. Sokak'ta bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple tarlada yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürdü.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

