Çorum'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Dereboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Caner B. yönetimdeki 19 EU 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Savrulmaya başlayan otomobil takla attıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM