Haberler

Çorum'da otomobil takka attı: 1'i bebek, 3 yaralı

Çorum'da otomobil takka attı: 1'i bebek, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum-Samsun karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolu Elvan Çelebi Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.O.D. idaresindeki 06 JUG 93 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.O.D. ile araçta yolcu olarak bulunan G.D. ve 8 aylık bebek A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Trump'tan Suriye'deki saldırıya sert tepki: Çok ciddi bir yanıt verilecek

Trump Suriye'deki saldırı sonrası çileden çıktı
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
title