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Çorum'da sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden tır yan yattı, sürücü yaralanmadı

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Çorum'da sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden tır yan yattı, sürücü yaralanmadı
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Çorum'da Çevre Yolu Bulvarı'nda Ankara istikametine seyreden 34 GEZ 001 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu; araçta ve üst geçitte maddi hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan S.C. yönetimindeki 34 GEZ 001 plakalı Scania marka tır, yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle araçta ve üst geçite maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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