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Çorum'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

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Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Umut V. isimli bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, 6 şahıs ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Çorum'da iki grup arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi 16. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada Umut V. vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak ve bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanları ile gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. İddiaya göre, kavgaya karıştığı öğrenilen 6 şahıs ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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