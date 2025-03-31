Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan 2 kişi yaralandı.

Olay, Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç. silahla vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.