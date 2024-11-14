Çorum'da Sigara Kaçakçılığına Baskın: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde CİMER aracılığı ile yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, çok sayıda makaron sigara ve tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ilçede sigara kaçakçılığının yapıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine ile gelen ihbar üzerine, belirlenen iki adres ve 1 araçta arama yaptı. Aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 311 adet fişek, 2 adet sigara sarma makinesi, 6 adet manuel sigara sarma makinesi, 4 bin adetl içi kaçak tütün doldurulmuş makaron sigara, 10 bin 400 adet kaçak boş makaron, 11 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM