Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Sigara Kaçakçılığına Baskın: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Çorum'da Sigara Kaçakçılığına Baskın: Çok Sayıda Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık ilçesinde CİMER ihbarı sonucu gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda kaçak sigara ile tütün ele geçirildi. 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde CİMER aracılığı ile yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, çok sayıda makaron sigara ve tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ilçede sigara kaçakçılığının yapıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine ile gelen ihbar üzerine, belirlenen iki adres ve 1 araçta arama yaptı. Aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 311 adet fişek, 2 adet sigara sarma makinesi, 6 adet manuel sigara sarma makinesi, 4 bin adetl içi kaçak tütün doldurulmuş makaron sigara, 10 bin 400 adet kaçak boş makaron, 11 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı

Beştepe'deki kritik zirve başladı! 'Öcalan' çıkışı sonrası ilk görüşme

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.