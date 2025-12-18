Haberler

Sahte plakalı otomobil PTS kamerasına takıldı: Ön uyuşturucu testi pozitif çıkan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Sahte plakalı otomobil PTS kamerasına takıldı: Ön uyuşturucu testi pozitif çıkan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da PTS kameraları tarafından sahte plaka uyarısı üzerine durdurulan otomobilin sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanma ve sahte plaka takma nedeniyle toplam 74 bin 582 TL ceza kesildi. Sürücünün yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çorum'da PTS kameralarının 'sahte plaka' uyarısı üzerine polis ekiplerince durdurulan otomobilin sürücüsüne yapılan ön uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi. Ehliyetsiz olduğu da tespit edilen sürücüye, ilgili maddelerden toplam 74 bin 582 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının "sahte plaka" uyarısı üzerine D.D. idaresindeki otomobil, hayvan pazarı yakınlarında durduruldu. Yapılan kontrollerde, araç üzerinde bulunan 66 HD 478 plakanın herhangi bir tescil kaydının olmadığı, trafikten çekme belgeli aracın asıl plakasının ise 19 TP 671 olduğu belirlendi.

Trafik ekiplerince sürücüye; "sahte plaka takmak ve kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ile "tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 74 bin 582 TL idari para cezası uygulandı. Narkotik polisi tarafından sürücüye yapılan ön uyuşturucu testinin pozitif sonuç verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücünün uyuşturucu durumunun netleşmesi için hastanede de test yapılacağı öğrenildi.

Otomobil, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi

Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo

Arda Güler'in takım arkadaşı Galatasaray'a
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
title