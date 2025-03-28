Çorum'da Polisi Operasyonu: 11 Şahıs Yakalandı, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 11 kişi yakalanırken çok sayıda madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 21-28 Mart tarihleri arasında il merkezinde 98a adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda, 24 kahvehane-kıraathane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi.

Denetimlerde, 4,604 şahıs sorgulanırken, 11 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 3 adet silah, 1 adet kesici- delici alet, 2 adet şarjör, 51 adet tabanca fişeği, 31 adet sentetik ecza hapı, 8,78 gram metamfetamin, 10,51 gram bonzai, 1 adet telsiz, 1 adet payp ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise bin997 araç kontrol edildi. 16 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM