Çorum'da Polis Uygulamaları: 4 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da Polis Uygulamaları: 4 Aranan Şahıs Yakalandı
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Çorum'da gerçekleştirilen geniş çaplı polis uygulaması sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde çok sayıda işletme kontrol edildi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 27 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 108 adet uygulama yapıldı. Denetimlerde 25 kahvehane, 26 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. 5 bin 025 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 14 adet ateşli silah 1 adet kesici-delici alet, 8 adet şarjör ve 9 adet fişek, 23 adet sentetik ecza hapı ve 10 bin adet bandrolsüz makaron sigara ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 114 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 2 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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