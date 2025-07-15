Çorum'da Polis, Tarihi Eserle Dolu Araç Durdurdu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 26 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptığı esnada bir araçtan şüphelendi. Durdurulan araç içerisinde bulunan T.M., D.K. ve R.S.C. isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan kontrolde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 adet sikke ele geçirildi. Sikkeler muhafaza altına alınırken, 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işleme başlanıldı. - ÇORUM