Çorum'da Polis, Tarihi Eserle Dolu Araç Durdurdu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapılan polis uygulamasında durdurulan bir araçta 26 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Üzerlerinde ve araçta yapılan kontrollerde T.M., D.K. ve R.S.C. isimli üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 26 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptığı esnada bir araçtan şüphelendi. Durdurulan araç içerisinde bulunan T.M., D.K. ve R.S.C. isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan kontrolde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 adet sikke ele geçirildi. Sikkeler muhafaza altına alınırken, 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işleme başlanıldı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa