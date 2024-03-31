Çorum'da parkta yürüdüğü esnada düşen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ki Mahzuni Şerif Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berdan K.(46), parkta yürüyüş yaparken rahatsızlanarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Berdan K. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM