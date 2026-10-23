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Çorum'da özel hastane ambulansı otomobille kavşakta çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Çorum'da özel hastane ambulansı otomobille kavşakta çarpıştı, 6 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Çorum'da özel hastane ambulansı otomobille kavşakta çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Çorum'da Samsun-Ankara karayolu Çevreyolu Bulvarı'nda özel bir hastaneye ait ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Çorum'da otomobil ile ambulansın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Çevreyolu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. (19) idaresindeki 19 EY 108 plakalı otomobil ile E.Y. (24) yönetimindeki 19 EP 542 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık personelleri Z.C. (18) ve Ü.N.G. (23), hasta ile refakatçi oldukları öğrenilen S.Y. (56) ile A.S. (80) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Araçlar ise çekicilerle yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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