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Çorum'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Parlak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan C. idaresindeki 19 LH 871 plakalı otomobil ile Yusuf İslam A. yönetimindeki 57 AY 594 plakalı traktör iki sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan Cennet C. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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