Çorum'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü

Çorum'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü
Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen kazada otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 52 yaşındaki Arif Demir hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Demir (52) idaresindeki 06 MPP 80 plakalı Opel otomobil ile Merzifon istikametinden Osmancık yönüne giden N.A. yönetimindeki 19 AFN 457 plakalı Isuzu kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Demir, otopsisi yapılması üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ile kamyonet otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

