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Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Alaca karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris K. idaresindeki 19 DZ 650 plakalı otomobil, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gürcü K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
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