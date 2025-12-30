Haberler

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da meydana gelen kazada, otomobilin tekerleği motosiklet sürücüsünün kolunun üzerinden geçti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilin tekerleği motosiklet sürücüsünün kolunun üzerinden geçti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Buharaevler Caddesi ile Selçuk 5. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk 5. Sokak üzerinden caddeye çıkış yapan Selahattin S. idaresindeki 34 VK 3358 plakalı Opel marka otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan Atilla Y. yönetimindeki 55 BDS 74 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobilin tekerleği, çarpışmanın şiddetiyle düşen motosiklet sürücüsünün kolunun üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer! İkisi Süper Lig devinden
3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan bomba paylaşım

Kadro dışı kalan yıldızdan bomba paylaşım: Verdiği mesaj çok net