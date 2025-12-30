Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilin tekerleği motosiklet sürücüsünün kolunun üzerinden geçti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Buharaevler Caddesi ile Selçuk 5. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk 5. Sokak üzerinden caddeye çıkış yapan Selahattin S. idaresindeki 34 VK 3358 plakalı Opel marka otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan Atilla Y. yönetimindeki 55 BDS 74 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobilin tekerleği, çarpışmanın şiddetiyle düşen motosiklet sürücüsünün kolunun üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM