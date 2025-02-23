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Çorum'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı

Çorum'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı; 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Çorum-Sungurlu karayolu Gafurlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun D. (24) idaresindeki 06 CCU 603 plakalı otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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