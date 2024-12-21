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Çorum'da Otomobil Kaldırıma Çarparak Sürüklendi: 3 Yaralı

Çorum'da Otomobil Kaldırıma Çarparak Sürüklendi: 3 Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin benzinliğin önündeki kaldırıma çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin benzinliğin önündeki kaldırıma çarparak sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sungurlu ilçesinde Çorum-Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin N. idaresindeki 35 HC 25 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak benzinliğin önündeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Murat D., Mehmet Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilin akaryakıt pompalarına ya da vatandaşlara çarpmaması ile muhtemel bir faciadan dönüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra savrulduğu ve akaryakıt istasyonunda durduğu görülüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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