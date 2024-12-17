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Çorum'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Çorum'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Ankara-Tokat Karayolu ile Alaca-Yozgat karayolu kesişimindeki Zile Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat istikametinde seyir halinde olan H.B. (64) idaresindeki 60 ZP 915 plakalı Y.Y. (36) yönetimindeki 06 Z 5856 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan H.K.Y., H.Y., A.Y. ve kamyon sürücüsü ile yanındaki Ş.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Y.Y., H.K.Y. (35), H.Y. (6) ve A.Y. (6) Alaca Devlet Hastanesine, H.B. ve Ş.B. ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan H.B., Ş.B.'nin (66) hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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