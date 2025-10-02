Haberler

Çorum'da Okulda Tavuk Döner Zehirlenmesi: 30 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Çorum'da bir ortaokulda yapılan tavuk döner siparişi sonrasında 30 öğrenci fenalaştı. Öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine sağlık ekipleri hastaneye sevk edildi.

Çorum'da okulda bir restorandan sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten sonra fenalaşan 30 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda eğitim gören 30 öğrenci, yemek için bir restorandan tavuk döner sipariş etti. Okula gelen dürümleri yedikten bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrencilerin rahatsızlandığını gören öğretmenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtisi gösteren 30 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
