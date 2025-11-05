Çorum'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Çocuk Ankara'ya Sevk Edildi

Çorum'un Bayat ilçesinde üç gün önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Kaza, 2 Kasım Pazar günü Bayat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halindeyken kaza yapan Tuncay Kurt (17), vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede iki gün boyunca tedavi altında tutulan Kurt'un sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Çorum Şehir Stadyumu otoparkına iniş yaptı. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından helikoptere alınan Tuncay Kurt, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi. - ÇORUM