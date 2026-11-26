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Çorum'da oto lastik tamirhanesi, bir gün arayla kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda iş yeri sahibi yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlanan Y.D.'ye ait oto lastik tamirhanesi bugün de silahlı saldırıya uğradı. İkinci kez kurşunlanan iş yerinin sahibi Y.D. vurularak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardınan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı