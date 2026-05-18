Kuzenini sokak ortasında vurmuştu: O anlar güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde amcasının oğlu Hakan K., tartıştığı kuzeni Ferhat K.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuzenini tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı. Gencin vurulduğu anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 17 Mayıs'ta Sunguroğlu Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat K. (22) ile amcasının oğlu Hakan K. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., yanında bulunan tabancayla kuzeni Ferhat K.'ye ateş etti. Kurşunların karın ve kol bölgesine isabet ettiği Ferhat K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat K., buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Hakan K., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer aldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
