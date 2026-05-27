Çorum'da acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Çorum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Çorum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kesim sırasında vücutlarının çeşitli noktalarından yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Vücutlarında kesik oluşan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı