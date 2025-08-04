Çorum'da Kuaför Salonu Önünde Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Çorum'da Kuaför Salonu Önünde Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
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Çorum'da husumetli olduğu kişiyi kuaför salonunda silahla yaralayan Muhammet Ö. tutuklandı. Olay, 2 Ağustos'ta meydana geldi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da husumetli olduğu kişiyi kuaför salonunda silahla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos'ta Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför salonunda bekleyen Samet Y.'ye, aralarında husumet bulunan Muhammet Ö. tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunun vücuduna isabet ettiği Samet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Samet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Muhammet Ö. ise suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Muhammet Ö., polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamam lanan Muhammet Ö. Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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