Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu: O anlar kamerada

Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu: O anlar kamerada
Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde kaza, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile tırın kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi. Sürücüler yara almadan kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil ile tır kavşakta çarpıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde halinde olan H.D. yönetimindeki 52 LJ 441 plakalı tır ile kırmızı ışık ihlali yapan O.D. idaresindeki 06 HC 631 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücüler yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşağa aynı anda otomobil ile tırın çarpıştığı görülüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

