Kaza yapan araçlarının yanında bekleyen vatandaşlara otomobil çarptı: 5 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araçtan inen vatandaşlara otomobil çarparak 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kaza yapan hafif ticari araçtan inen vatandaşlara otomobil çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Alaca kara yolu Sincan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Halil B. idaresindeki 66 LB 041 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Araçta bulunan vatandaşlar, kazanın ardından hasarı kontrol etmek için araçtan indi. Bu sırada aynı istikametten gelen Ahmet Ç. yönetimindeki 38 NS 555 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen vatandaşlara ve hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücülerle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mustafa S., Mehmet M. ve Osman S. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

