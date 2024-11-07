Çorum'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 3 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan K. yönetimindeki 19 SN 435 plakalı otomobil ile Emre K. idaresindeki 06 TIH 91 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden İrfan K. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı

üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM