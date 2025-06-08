Çorum'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çorum'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
Haber Videosu

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Günhan Mahallesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat K. yönetimindeki 16 BGY 029 plakalı Hyundai marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa G. idaresindeki 06 BK 2196 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 16 BGY 029 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Birgül K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde seyir halinde olan otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, yaralanan vatandaşları araçtan çıkartıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca

Premier Lig ekibi Everton, gözünü Mourinho'nun prensine dikti
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler

Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.