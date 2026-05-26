Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Çorum'da iki genç, sokak ortasında tanımadıklarını iddia ettikleri kişi veya kişilerle yaşadıkları tartışma sonucu bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G. (17) ve B.Ç. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine U.G. ve B.Ç. bıçak darbesi alarak yaralandı. Daha sonra ise yaralı gençler olay yerinden ayrılarak yakınlarından yardım istedi. Araçla Kale Mahallesi Aydınlıkevler 6. Sokağa gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli şahıs ya da şahısların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı