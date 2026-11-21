Çorum'da huzur uygulamasında 578 kişinin GBT'si sorgulandı, 264 araç kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği huzur uygulamasında 578 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 264 araç kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.
Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında 578 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 264 araç kontrol edildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çok sayıda ekibin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda, 578 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 264 araç da kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı