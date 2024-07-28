Çorum'da Huzur Uygulaması Yapıldı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur uygulaması yapıldı.

İl merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Yunus ekipleri katıldı. Polis ekiplerince kent merkezinde 40 farklı nokta 380 personelin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücülerin belgeleri de kontrol edildi.

Huzur uygulamasına Emniyet Müdür Arif Pehlivan da katıldı

Huzur ve asayiş uygulamasına İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı. Kontrol noktalarını ziyaret eden Pehlivan, uygulama hakkında bilgi aldı.

Çorum'da huzur, güvenlik ve asayişin sağlanması noktasında yaz uygulamalarının devam ettiğini dile getiren Emniyet Müdürü Pehlivan, "Bu akşam ilk etabını yaptığımız uygulama kapsamında 20 hareketli, 20 sabit nokta olmak üzere 40 noktada denetimlerimiz devam edecek. Ayrıca 13 ilçemizde de uygulama yapılıyor. Halkımızın memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Uygulamada 1 kurusıkı tabanca, 98 adet sentetik ecza ele geçirildi

Denetimlerde 30 umuma açık iş yeri, 32 park bahçe kontrol edildi. Polis ekiplerinin 60 farklı noktada sabit ve seyir halinde yaptıkları yol uygulamasında ise 2 bin 346 şahıs, 972 araç denetlenirken 29 araca toplam 192 bin 856 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet sentetik ecza ele geçirilirken dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan 1 aranan şahıs yakalandı. - ÇORUM