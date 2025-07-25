Çorum'da 'Huzur' Uygulaması Gerçekleştirildi

Çorum'da Asayiş ve Trafik ekiplerince kentin en yoğun noktalarında "Huzur" uygulaması yapıldı, çok sayıda kişi ve araç sorgulandı. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, 317 personelle sahada olduklarını belirterek, amaçlarının vatandaşlara güven vermek olduğunu söyledi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubeleri tarafından, kentin en yoğun noktalarından biri olan Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında araçlar durdurularak sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, ehliyet ve ruhsat kontrolleri sağlandı. Ekipler, emniyet kemeri ve diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken şüpheli şahıslar üzerinde de arama yaptı. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimler hakkında bilgi aldı.

23 farklı noktada, 80 ekip ve 317 personelle sahada olduklarını belirten Pehlivan, "Malumunuz, yaz aylarıyla birlikte mevsim sıcaklıkları arttı. Bununla beraber vatandaşlarımız da serinlemek ve rahat vakit geçirmek için park ve bahçelere yöneliyor. Biz de onların huzur ve güvenliğini sağlamak, emniyet ve asayişi temin etmek amacıyla her zaman olduğu gibi denetimlerimize devam ediyoruz. Bu akşam da bu denetimlerin bir etabını gerçekleştirmekteyiz. Görev arkadaşlarımla birlikte ilçelerimiz dahil olmak üzere 23 farklı noktada, 80 ekip ve toplam 317 personelle sahadayız. Amacımız kesinlikle vatandaşlarımızı rahatsız etmek değil; huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında yanlarında olduğumuzu hissettirmek" dedi. - ÇORUM