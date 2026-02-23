Haberler

Çorum'da devrilen kamyonetteki 3 kişi küçük sıyrıklarla kurtuldu

Çorum'un Alaca ilçesinde, hayvan yüklü bir kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, D795 karayolu Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati D. yönetimindeki 58 ABD 815 plakalı kamyonet, orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet G. ve Yasin D. hafif sıyrıklarla kurtulurken, kamyonette bulunan 3 büyükbaş hayvan ise yara almadı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
