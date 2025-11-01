Haberler

Çorum'da Hayvan Otlatma Kavgası Kanlı Bitti: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da Hayvan Otlatma Kavgası Kanlı Bitti: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 'hayvan otlatma' nedeniyle çıkan kavgada bir vatandaş, komşusunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayda iki kişi yaşamını yitirdi.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 'hayvan otlatma' sebebiyle çıkan kavgada tarla komşusunu silahla vurarak öldüren vatandaş, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Olay, ilçeye bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Yılmaz (35) arazide hayvanlarını otlattığı sırada, komşusu Coşkun Gündüz'de (30) traktörüyle tarlasını sürmek istedi. İkili arasında 'hayvan otlatma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Cemal Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Coşkun Gündüz'e ateş etti. Yılmaz, komşusunu öldürdükten sonra aynı tabancayla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Cemal Yılmaz ve Coşkun Gündüz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü

Atamalar yapıldı! Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü
Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon, Ukrayna'ya Tomahawk tedarikini onayladı

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon onayladı, gözler Trump'ta
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.