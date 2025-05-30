Çorum'da Geniş Kapsamlı Polis Uygulaması: 3 Şahıs Yakalandı

Çorum'da Geniş Kapsamlı Polis Uygulaması: 3 Şahıs Yakalandı
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Çorum'da yapılan geniş çaplı polis uygulamasında 4 bin 940 vatandaşın kimliği sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı. Çeşitli denetimlerde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 23-30 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 112 adet sabit-seyir halinde ve halka açık yerler üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 27 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. 4 bin 940 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 3 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 8 adet ateşli silah 2 adet kesici-delici alet, 4 adet şarjör ve 167 adet fişek, 57 adet sentetik ecza hapı, 6,5 gram bonzai ve 6,5 gram uyuşturucu madde özellikli tütün ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 645 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 13 araca 192 bin 238 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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