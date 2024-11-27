Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

Çorum'da Gece Yarısı 13 Aracın Aynasını Kıran Şahıs Gözaltına Alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da gece yarısı park halindeki 13 aracın aynasını kıran R.U. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın aynaları kırma anı ortaya çıktı.

Gece yarısı 13 aracın aynasını kırdı... O anlar kamerada

ÇORUM - Çorum'da gece yarısı 13 aracın aynasını kıran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 22 Kasım'da Bahçelievler ve Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı park halindeki 13 aracın aynaları kırıldı. Durumu fark eden şahıslar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın R.U. olduğu tespit edildi.

Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın farklı suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şahsın araçlardan birinin aynasını kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yanına geldiği otomobilin aynasını kırdığı görülüyor.

Çorum'da Gece Yarısı 13 Aracın Aynasını Kıran Şahıs Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
img

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
img

Ünlü oyuncu merak edilen sırrını açıkladı
img

2024 Türkiye'sinde hiçbir şekilde iletişim kurulamayan yer
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

PSV Shakhtar Donetsk CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Monaco Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mauro Icardi avukatı kim, avukatı ile sevgili mi oldu (Angela Burgos)? TRT Spor canlı izle! MONACO BENFİCA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Liverpool Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Debrecen nerede, hangi ülkede? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'leri açıklandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Slavia Prag Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Diyarbakır okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Diyarbakır'da okul yok mu (Diyarbakır Valiliği Açıklaması)? Dinamo Zagreb Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.