Çorum'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangın Söndürüldü

Çorum'da bir evde elektrikli sobanın halının üzerine devrilmesi neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir evde elektrikli sobanın üzerine düştüğü halıyı tutuşturması sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede eşyaları saran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM