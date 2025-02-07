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Çorum'da 'Dur' İhtarıyla Kaçmaya Çalışan Sürücüye 63 Bin Lira Ceza

Çorum'da 'Dur' İhtarıyla Kaçmaya Çalışan Sürücüye 63 Bin Lira Ceza
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Çorum-Ankara karayolunda jandarma denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü H.C.G. yakalandı. Sürücüye 63 bin 400 TL ceza uygulanırken, sürücü belgesi iptal edildi.

Çorum'da denetim noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücüye 63 bin 400 lira ceza işlem uygulanırken, sürücü belgesi iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum- Ankara karayolundaki jandarma denetim noktasında "dur" ihtarına uymayan H.C.G., 07 ABE 216 plakalı aracı ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan şahıs, 22 kilometre sonra, Çorum-Ortaköy karayolu 4. kilometresinde yakalandı.

Ekipler tarafından şahsa 63 bin 400 TL para cezası uygulanırken, şahsın sürücüsü belgesi ise iptal edildi. Sürücü ve yanında bulunan R.S. polis merkezine götürüldü.

Şahsın kaçmaya çalışırken ekip aracına da çarptığı öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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