Çorum’da dron destekli trafik denetimi: Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere toplam 100 bin TL ceza

Çorum'da polis ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen denetimde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 20 sürücüye toplam 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uymayan sürücüler havadan tespit edildi. Denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tek tek belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 20 sürücüye toplam 100 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı