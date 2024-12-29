"Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
Çorum'da üzerinde "Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar" notu bulunan bez bebeğin içinden 14 gram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Çorum'da İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalar neticesinde tespiti yapılan 8 kişiye yönelik operasyonda üzerinde not bulunan bez bebeğin içinden çıkanlar herkesi şaşırttı.
BEZ BEBEĞİN İÇİNDE UYUŞTURUCU
Ekipler, üzerinde "Doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar" yazılı not bulunan bez bebeğin içerisinden 14 gram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa