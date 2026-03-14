Buğday aktarımı sırasında facia: Kardeşlerden biri göçükte kaldı, diğerinin parmakları koptu

Çorum'un Alaca ilçesinde buğday aktarımı sırasında depo duvarının çökmesi sonucu 2 kardeş yaralandı. 14 yaşındaki kardeşinin 4 parmağı koptu, ağabeyi ise ağır yaralandı.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dedeleriyle birlikte yaşayan M.Ö. (14) ile ağabeyi M.Ö. (18), evlerinin avlusunda buğday aktarma işlemi yaptıkları sırada buğday deposu olarak kullanılan yapının duvarı çöktü. Duvarın enkazı altında kalan ağabey ağır yaralanırken, elini helezon makinesine kaptıran kardeşinin ise 4 parmağı koptu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ağabey M.Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, kopan parmaklarının yerine dikilebilmesi için 14 yaşındaki kardeş M.Ö. ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan kopan parmaklar itfaiye ekipleri tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
