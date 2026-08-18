Çorum’da cip otomobile çarptı: 5 yaralı

Çorum'da cipin otomobile arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Toptancılar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AG 5214 plakalı Volkswagen marka cip, 55 BEB 05 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan B.İ., S.İ., B.İ., B.İ. ve F.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı